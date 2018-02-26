Роман Бабаев: "Сезон в ЦСКА для Васина завершен. Но надеемся, что он сыграет на ЧМ-2018"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, комментируя операцию Виктора Васина на крестообразных связках колена, отметил, что с высокой долей вероятности 29-летний защитник за армейцев в этом сезоне не сыграет. В то же время он выразил надежду на то, что у футболиста будут шансы выступить в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

- Каковы шансы Васина сыграть на ЧМ-2018?

- Сейчас сложно сказать, потому что только прошла операция. Мы же не будем гадать? Все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление. Мы очень надеемся, что такие шансы будут. Но сейчас что-то предполагать очень сложно.

- Сезон для него завершен?

- Думаю, да.

- Где будет проходить реабилитация - в Москве или Риме?

- Это вопрос в процессе решения. (Андрей СИЗЯКИН)

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