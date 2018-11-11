Роман Бабаев: "Сейчас Ахметов практически не может двигаться"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 14-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:0) отметил, что эта победа является очень важной для его команды.

- Поделитесь впечатлениями от матча. Показалось, что армейцы выдали одну из своих лучших игр.

- Действительно, матч нам удался, особенно первый тайм. Считаю, мы полностью превзошли соперника. Очень важная для нас победа, потому что в последних матчах нас, к сожалению, преследовали неудачи. И даже там, где, казалось бы, мы должны были брать три очка, зачастую и одного не было. Очень важно, что ребята добились такого хорошего результата перед перерывом на матчи сборных.

- Ахметов получил травму. Насколько это большая потеря? Показалось, что после его ухода с поля игра перестала так успешно складываться.

- Наверное, отчасти и с этим связано, но нельзя забывать, что ребята отдали много сил. Понятно, что во втором тайме немного подустали. Травма у него неприятная – подозрение на вывих плеча, но более подробную информацию сможем получить только после углубленного обследования.

- Пока рано говорить, поедет ли он в сборную или нет?

- Понятно, что не с первых дней. Сейчас он с перебинтованной рукой и практически не может двигаться. Врачи вставили ему обратно плечо, но надо делать МРТ. (Елена Григорьевская)

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