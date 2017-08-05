Роман Бабаев: "Сделаем стадион ЦСКА еще лучше"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что стадион армейцев претерпит ряд изменений. По его словам, на арене появились граффити с изображением бывших главных тренеров команды Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева.

- Появились два новых граффити с изображением Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева - тренеров, которые внесли большую лепту в успехи клуба, - цитирует пресс-служба клуба Бабаева. - Были подкрашены некоторые элементы бетонной конструкции чаши, расширился ассортимент питания, улучшилась работа камеры хранения, ускорился выход со стадиона – после матча с "Локомотивом" арена опустела всего за пять-семь минут.

Около юго-западной башни появилась фестивальная зона, насколько мне известно, болельщикам это нововведение очень понравилось. Разумеется, мы не останавливаемся на достигнутом – впереди много планов, как сделать наш стадион еще лучше.

Матчи сборной России на стадионе ЦСКА? В сборной остались очень довольны. Вероятно, команда будет играть у нас и в дальнейшем - скажем, товарищеские матчи, когда нет необходимости задействовать более вместительные стадионы. Отмечу, что и чилийцы дали очень высокую оценку нашей арене.