Роман Бабаев: "Сделаем стадион ЦСКА еще лучше"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что стадион армейцев претерпит ряд изменений. По его словам, на арене появились граффити с изображением бывших главных тренеров команды Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева.
- Появились два новых граффити с изображением Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева - тренеров, которые внесли большую лепту в успехи клуба, - цитирует пресс-служба клуба Бабаева. - Были подкрашены некоторые элементы бетонной конструкции чаши, расширился ассортимент питания, улучшилась работа камеры хранения, ускорился выход со стадиона – после матча с "Локомотивом" арена опустела всего за пять-семь минут.
Около юго-западной башни появилась фестивальная зона, насколько мне известно, болельщикам это нововведение очень понравилось. Разумеется, мы не останавливаемся на достигнутом – впереди много планов, как сделать наш стадион еще лучше.
Матчи сборной России на стадионе ЦСКА? В сборной остались очень довольны. Вероятно, команда будет играть у нас и в дальнейшем - скажем, товарищеские матчи, когда нет необходимости задействовать более вместительные стадионы. Отмечу, что и чилийцы дали очень высокую оценку нашей арене.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/roman-babaev-my-sdelaem-nash-stadion-eshchye-luchshe/