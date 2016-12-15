Роман Бабаев: "Считаем создание ЦСКА-2 неэффективным"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что клуб считает неэффективным создание второй команды. По его словам, еще рано говорить о том, что армейская школа готова выставлять на поток игроков в основу красно-синих.

- Можно ли говорить, что школа ЦСКА готова на поток поставлять игроков в основу? - вопрос Бабаеву.

- Это слишком громко сказано. Но прогресс, на мой взгляд, очевиден. Достаточно посчитать, сколько наших воспитанников выходят на поле в основном составе. Пять человек - это очень серьезный показатель. Щенников, Акинфеев, Головин, Гордюшенко, Чалов. Есть еще несколько очень талантливых ребят, которые, думаю, отправятся на сбор с первой командой. Мы сделали очень качественный скачок. Надеюсь, будут еще ребята, которые не просто появятся на время, а потом потеряются во взрослом футболе. Думаю, молодежная команда и академия вышли на принципиально иной уровень. Надеюсь, в год один-два футболиста будут присоединяться к работе с первой командой.

- За счет чего удалось добиться прогресса?

- Заработала вторая школа ЦСКА - ДЮСШ ЦСКА-2. На мой взгляд, очень интересный проект, потому что взять всех желающих в школу проблематично. Большой труд проделали наши тренеры, молодежная команда как промежуточное звено между детским футболом и взрослым. Мы стараемся отправлять ребят на международные соревнования. Большая заслуга и селекции. Все это дало свои плоды.

Изначально мы ставили цель увеличить процент выпускников, остающихся в профессиональном футболе. Этой цели мы достигли. Сейчас в отличие от времен 5-7-летней давности практически все выпускники остаются в высшей, первой, второй лиге. Но теперь стали появляться и футболисты для первой команды ЦСКА. Надеюсь, эта тенденция сохранится.

- О создании ЦСКА-2 речи не идет?

- Мы анализировали эту ситуацию, считаем этот проект неэффективным. Именно с точки зрения спорта - о рентабельности речи не идет. Футбол сам по себе нерентабелен. Сейчас есть немало подобных филиалов, но практически никто из вторых команд в первые не переходит.