Роман Бабаев: "Рыбус в ЦСКА? Это не соответствует действительности"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг слухи об интересе армейцев к полузащитнику "Лиона" Мачея Рыбуса, передает с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По информации "СЭ", французский клуб готов расстаться с экс-игроком "Терека" за 3 миллиона евро.

– Давно не видно в заявке Чепчугова.

– Это решение тренера. Он делает ставку на молодого вратаря.

– Экс-игрок "Терека" Рыбус правда может перейти в ЦСКА?

– Нет, это не соответствует действительности.

"Лион" хочет за Рыбуса 3 миллиона евро //

Олег Яровинский: "Рыбус - классный игрок, но трансферные слухи не комментируем"