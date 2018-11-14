Роман Бабаев: "Рома" не контактировала с ЦСКА по поводу Ахметова"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" заявил, что "Рома" пока не контактировала с армейским клубом по поводу хавбека Ильзата Ахметова. Ранее СМИ сообщали, что римляне заинтересовались 20-летним полузащитником красно-синих.

- Римляне уже выходили на ЦСКА?

– Нет, контактов не было. Но нам, конечно, приятно, если Ильзат своей игрой смог заинтересовать такой клуб. Ахметов в самом начале своего пути, очень рады, что он в ЦСКА. Уверен, что он еще долго будет выступать за нашу команду. А в перспективе – посмотрим.

– Есть ясность, когда ЦСКА сможет выкупить права на Бекао?

– Вопрос должен решиться в ближайшее время – надеюсь, до конца года. В арендном контракте все предусмотрено. Да, есть определенные технические нюансы, но, думаю, сложностей не возникнет. (Виталий Айрапетов)

Ахметов перешел в ЦСКА в июле 2018 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне он провел 18 матчей за армейцев и отметился пятью голевыми передачами.

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