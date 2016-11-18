Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с корреспондентом "СЭ" подчеркнул, что все в клубе очень расстроены и разочарованы решением УЕФА дисквалифицировать Романа Еременко. 29-летний хавбек дисквалифицирован на 2 года за применение запрещенных веществ – у игрока сборной Финляндии был обнаружен кокаин и его метаболиты – стимулятор из списка ВАДА.

- ЦСКА на сайте опубликовал информацию о том, что будет обжаловать решение УЕФА. Намерены полностью отменить вердикт или сократить дисквалификацию футболиста?

- Даже если бы мы рассчитывали на полную отмену дисквалификации, по опыту срок рассмотрения апелляции может затянуться до года. Так что в любом случае футболист на долгое время останется без игровой практики, без футбола. По сути, он уже будет отбывать это наказание…

- Зачем тогда подавать апелляцию?

- Это уже дело принципа. Сначала нужно получить мотивировочную часть, очень внимательно ее изучить. Конечно, все в клубе очень расстроены и разочарованы.

- Значит, рассчитывали на другой вердикт?

- По той информации, которая у нас имелась, и в ходе рассмотрения дела на заседании достаточно было обстоятельств, которые подтверждали отсутствие халатного отношения со стороны футболиста. Но, к сожалению, члены комитета посчитали иначе. В любом случае, надо дождаться мотивировочной части решения. 2 года - слишком жесткое наказание. (Виталий АЙРАПЕТОВ)