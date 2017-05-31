Роман Бабаев: "Рано говорить, что покупка Оланаре - ошибка"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" заявил, что нападающий Аарон Оланаре пока не смог проявить себя в полной мере из-за последствий травмы колена. Руководитель выразил надежду, что нигериец принесет пользу команде.

– Приобретение Оланаре – ошибка?

– Пока рано так говорить. То, что он не так часто выходил на поле, – последствия травмы. Нужно понимать, что Оланаре почти год находился вне футбола… Все это не могло не сказаться на качестве игры. Причем его проблемы были связаны даже не с прооперированным коленом, а с другим.

– То есть?

– Так называемая компенсаторика. То есть нагрузка переносится с прооперированного колена на другое. Сейчас нападающий проходит курс реабилитации. Врачи, терапевты делают все возможное. Когда Оланаре здоров – это безусловное усиление. Он футболист очень высокого уровня, что и продемонстрировал в свой первый приход в ЦСКА. Для меня в данном случае важна оценка его игры со стороны одноклубников. Все в один голос говорят, что Аарон – квалифицированный нападающий, но при условии, что здоров.

– А могли взять Оланаре в аренду до конца сезона?

– Первый раз мы так и сделали. Сейчас китайцы уже на это не пошли бы. В противном случае им пришлось бы продлевать контракт с нигерийцем как минимум на год. К слову, сам футболист дал понять, что не хочет выступать в этой стране. В итоге пришел к нам абсолютно бесплатно, ЦСКА не пришлось платить за аренду. Я очень надеюсь, что у него все в нашей команде получится. Предпосылки к этому есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)