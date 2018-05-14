Роман Бабаев: "Работа по поиску замены Вернблуму и Миланову уже ведется"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что клуб приступил к работе на трансферном рынке по поиску замены полузащитникам Понтусу Вернблуму и Георгию Миланову. Шведский и болгарский хавбеки покинули московский клуб по окончанию сезона-2017/18 – сроки их контрактов с армейцами подошли к концу.

– Конечно, Вернблуму и Миланову будет искаться замена, работа уже ведется, есть наработки, – цитирует ТАСС Бабаева. – Безусловно, призовые за попадание в групповой этап Лиги чемпионов помогут трансферному бюджету, и сам факт попадания в Лигу чемпионов, возможность играть в таком турнире – это почетно для футболистов.

Очень надеюсь, что такого, как было в последние трансферные окна, не будет. Хотя, как показывает практика последних лет, даже с таким бюджетом и ограниченным составом можно добиваться результата.

Понятно, что всегда хочется первого места, но надо трезво смотреть на ситуацию. Команда на протяжении шести сезонов не опускается ниже второго места – это успех. Мы вышли в 1/4 финала Лиги Европы, добились лучшего результата в турнире. Так что считаю, что сезон положительный, а обойти прямого конкурента в последнем туре – это большого стоит.

Напомним, выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка России.Миланов играл в московском клубе c 2013 по 2018 год, став двукратным чемпионом России, а также выиграв Суперкубок России.