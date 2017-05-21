Роман Бабаев: "Работа Гончаренко? Самое главное - ЦСКА хорошо играет"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 30-го тура премьер-лиги с "Анжи" (4:0) отметил, что положительно оценивает работу главного тренера Виктора Гончаренко. По словам руководителя, команда играет хорошо.

– Как оцените сотрудничество с Гончаренко?

– А как еще можно оценивать, если команда уверенно набрала большое количество очков. Да, были осечки. Проиграли "Спартаку", несколько раз сыграли вничью, но остальное – победы. Самое главное: команда хорошо играет. Многие опасались, что ЦСКА превратится в сугубо оборонительную команду, но это не так. Мы забили даже больше, чем в первом круге. (Ярослав СУСОВ)