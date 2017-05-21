 Роман Бабаев: "Работа Гончаренко? Самое главное - ЦСКА хорошо играет". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "Работа Гончаренко? Самое главное - ЦСКА хорошо играет"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 30-го тура премьер-лиги с "Анжи" (4:0) отметил, что положительно оценивает работу главного тренера Виктора Гончаренко. По словам руководителя, команда играет хорошо.

– Как оцените сотрудничество с Гончаренко?

– А как еще можно оценивать, если команда уверенно набрала большое количество очков. Да, были осечки. Проиграли "Спартаку", несколько раз сыграли вничью, но остальное – победы. Самое главное: команда хорошо играет. Многие опасались, что ЦСКА превратится в сугубо оборонительную команду, но это не так. Мы забили даже больше, чем в первом круге. (Ярослав СУСОВ)

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