Роман Бабаев: "Приглашать Еременко и перекрывать дорогу молодым – просто неразумно"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что дорога в клуб для Романа Еременко​ закрыта. Ранее стало известно, что "Спартак" решил расстаться с игроком.

– Дорога в ЦСКА для Еременко закрыта?

– На данный момент – да, закрыта. После того что случилось это практически исключено. Во-первых, мы прислушиваемся к мнению болельщиков. Если летом они готовы были его принять и поддерживать в каждой игре, потому что каждый может оступиться, то теперь… Огромный знак вопроса.

– А во-вторых?

– Чисто спортивный принцип. Если летом мы не могли спрогнозировать, как наши новички будут прогрессировать, то сейчас можно констатировать: коллектив у нас сплоченный. Игра наладилась. И брать кого-то еще, перекрывать дорогу молодым – просто неразумно. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Продолжение интервью Бабаева