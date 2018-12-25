Роман Бабаев: "При всем уважении к Слуцкому, не могу согласиться с тем, что мы фавориты"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что не считает команду фаворитом в борьбе за чемпионство.

– Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" заявил, что видит именно ЦСКА главным претендентом на чемпионство. Как восприняли эти слова бывшего главного тренера команды?

– Конечно, мнение Леонида Викторовича для нас важно. Тем более, мы с ним в хороших отношениях и постоянно на связи. Но меня такие разговоры не то что бы напрягают… Просто считаю их не совсем уместными.

– Почему?

– Команда еще молодая и нестабильная, надо быть готовым к любому повороту. Сейчас все ждут весну, говорят, что это традиционно успешное время ЦСКА. Да, раньше так и было, но я не знаю, как может получиться с этим коллективом.

Просто стоит задача добиваться максимального результата в каждом матче, а итоги подведем в конце сезона. Не буду скрывать, очень хочется стать чемпионами. Мы и себя, и болельщиков приучили, что для нас есть только первое место.

Ну, в крайнем случае, второе, потому что за последние шесть лет мы брали либо золото, либо серебро.

При всем уважении к Леониду Викторовичу, не могу согласиться с тем, что мы фавориты. Если бы это был ЦСКА прошлых лет, с тем костяком, чей опыт значительно сказался бы на заключительном этапе сезона, то я, учитывая небольшой гандикап "Зенита", сказал бы: "Безусловно, мы в гонке". Но пока я воздержусь от заявлений и оценок. (Виталий Айрапетов, Дмитрий Симонов)

Полная версия интервью Романа Бабаева