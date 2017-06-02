Роман Бабаев: "Послали снимки МРТ Дзагоева во все ведущие клиники"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что у армейцев появилась надежда определить причину постоянных травм полузащитника Алана Дзагоева. По его словам, до сих пор врачи устраняли лишь последствия его повреждений.

– Постоянные травмы Дзагоева – едва ли не главная проблема ЦСКА. Что вообще с ним происходит?

– Если бы я знал ответ на ваш вопрос… Сейчас мы чуть ли не космические технологии применяем, чтобы разобраться. Во все ведущие клиники отправили снимки МРТ, УЗИ, материалы. Есть надежда, что поймем в ближайшее время именно причину травм. Потому что сейчас вынуждены бороться с последствиями. То есть лечили Алана, но не могли понять, что все-таки происходит. Была масса версий. И генетика, и особенность скелета.

– Уникальный случай?

– Нет. Не мы одни сталкиваемся с подобной проблемой. У всех перед глазами пример Бэйла в "Реале". К сожалению, мышечные травмы иногда вот таким образом себя проявляют… Не хочу забегать вперед, но один из специалистов высказал интересное предположение. Если оно окажется верным, возможно, проблему наконец-то удастся решить. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева