Роман Бабаев: "Понятно, что Чепчугов хочет играть, ему уже не 20 лет"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб не планирует продлевать контракт с вратарем Сергеем Чепчуговым. Напомним, что за 7 сезонов в ЦСКА 31-летний голкипер провел 14 матчей в РФПЛ, 10 – в Кубке страны, по 2 – в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– Эта информация (о нежелании ЦСКА продолжать трудовые отношения с Чепчуговым) не соответствует действительности, – цитирует ТАСС Бабаева. – Мы сядем с Сергеем и все обсудим. Тоже есть ряд нюансов. Сережа достаточно давно у нас второй номер и выполняет честно свою работу, будем действовать по обстоятельствам.

Пока говорить однозначно – продлим или не продлим – преждевременно. Понятно, что Сергей хочет играть, ему уже не 20 лет. Будем учитывать его мнение тоже.

Отметим, что Чепчугов является рекордсменом чемпионатов России по играм, проведенным в запасе (191).

Чепчугов – рекордсмен премьер-лиги