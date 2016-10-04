Роман Бабаев: "Полностью не окупается ни один стадион в мире"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев надеется, что в течение десяти лет клуб возместит инвестиции, потраченные на строительство нового стадиона. Также он отметил, что ни одна арена в мире полностью не окупается.

- Бюджет проекта нового стадиона не сильно изменился во время строительства, мы остались в рамках, - цитирует СБК Бабаева. - Корректировка, конечно, произошла – все мы знаем, как меняется в последнее время курс доллара, а сделать полное импортозамещение невозможно. Многое инженерное оборудование просто не производится в нашей стране, так что мы его закупали в Европе и Азии. Это привело к объективному повышению стоимости. Но по некоторым другим направлениям удалось провести оптимизацию, поэтому бюджет не претерпел сильных изменений. Ну и нельзя не напомнить, что в рамках одного бюджета мы построили не только сам стадион, но и четыре башни, одна из которых – 38-этажная. Насколько мне известно, многие другие строящиеся стадионы по стоимости сопоставимы с нашим, но без этих почти 70 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

– Думаете ли вы об окупаемости стадиона, или это в принципе невозможно?

– Много думаем об окупаемости. Во-первых, в матчдэй стараемся максимально эффективно реализовывать билетную и абонементную программы, VIP-ложи. Если нам удастся продать 70 – 80 процентов лож, это существенно увеличит доходную часть бюджета клуба. Во-вторых, есть исключительно коммерческая часть объекта, те самые 66,1 тыс. кв. м, которые могут использоваться не только под офисы, но и под бытовые услуги. Район вокруг населенный, развивающийся, много жилых домов – очень удачное расположение, что отмечает и наш партнер, брокер JLL.

Да, наверное, мы построились не в самое хорошее время, но надеюсь, ситуация стабилизируется. Уверен, если бы мы сейчас оказались в 2012 году, то и лож продали бы гораздо больше, и загрузка башен арендаторами была бы гораздо выше. Думаю, в течение двух лет выйдем на операционную безубыточность. Возместить инвестиции – другое дело, это лет десять. Но полностью не окупается ни один стадион в мире.