Роман Бабаев: "Полностью не окупается ни один стадион в мире"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев надеется, что в течение десяти лет клуб возместит инвестиции, потраченные на строительство нового стадиона. Также он отметил, что ни одна арена в мире полностью не окупается.
- Бюджет проекта нового стадиона не сильно изменился во время строительства, мы остались в рамках, - цитирует СБК Бабаева. - Корректировка, конечно, произошла – все мы знаем, как меняется в последнее время курс доллара, а сделать полное импортозамещение невозможно. Многое инженерное оборудование просто не производится в нашей стране, так что мы его закупали в Европе и Азии. Это привело к объективному повышению стоимости. Но по некоторым другим направлениям удалось провести оптимизацию, поэтому бюджет не претерпел сильных изменений. Ну и нельзя не напомнить, что в рамках одного бюджета мы построили не только сам стадион, но и четыре башни, одна из которых – 38-этажная. Насколько мне известно, многие другие строящиеся стадионы по стоимости сопоставимы с нашим, но без этих почти 70 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.
– Думаете ли вы об окупаемости стадиона, или это в принципе невозможно?
– Много думаем об окупаемости. Во-первых, в матчдэй стараемся максимально эффективно реализовывать билетную и абонементную программы, VIP-ложи. Если нам удастся продать 70 – 80 процентов лож, это существенно увеличит доходную часть бюджета клуба. Во-вторых, есть исключительно коммерческая часть объекта, те самые 66,1 тыс. кв. м, которые могут использоваться не только под офисы, но и под бытовые услуги. Район вокруг населенный, развивающийся, много жилых домов – очень удачное расположение, что отмечает и наш партнер, брокер JLL.
Да, наверное, мы построились не в самое хорошее время, но надеюсь, ситуация стабилизируется. Уверен, если бы мы сейчас оказались в 2012 году, то и лож продали бы гораздо больше, и загрузка башен арендаторами была бы гораздо выше. Думаю, в течение двух лет выйдем на операционную безубыточность. Возместить инвестиции – другое дело, это лет десять. Но полностью не окупается ни один стадион в мире.
ЗЮК
stuart_parsley,он не сетует на посещаемость,а говорит,что все стадионы мира убыточны.Надо быть полным дилетантом,чтобы такое сказать.Сроки окупаемости могут быть разными,но "ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОКУПАЕТСЯ НИ ОДИН СТАДИОН В МИРЕ"-это бред сумасшедшего.
13:36
Вопреки
Гинер понимает, что без поддержки кремлевской ему ничего в чемпионате не светит, а значит и заработка в ЛЧ не видать... А долги отдавать нужно любой ценой, но Слуцкий не тот тренер, который в состоянии самостоятельно поднимать команду на пьедестал... Отсюда и разговоры о скорой продаже клуба Гинером (единственная возможность получить бабло и расчитаться с кредиторами ) - иначе его бросят в долговую яму
13:26
Красно синий
Дааа,Ромашка,эт надо было так умничать....
12:56
stuart_parsley
ЗЮК ну там и посещаемость не сравнить с нашей
12:56
Блудный Свин .
Но полностью не окупается ни один стадион в мире. ??? Как это чудо Гендиром стало? Или же классическая "песнь о нищите" сынов израилевых?...
12:49
ЗЮК
Ни один стадион в мире?Англия и Германия смеются.Ляпнул.
12:18