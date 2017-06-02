Роман Бабаев: "Пока рано говорить, что приобретение Оланаре - ошибка"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Аарон Оланаре не может раскрыться в команде из-за травмы колена. 22-летний игрок провел второй сезон в составе армейцев. В прошедшем он отыграл семь матчей, в которых не забил ни одного мяча.

– Приобретение Оланаре – ошибка?

– Пока рано так говорить. Он не так часто выходил на поле из-за последствий травмы. Оланаре почти год находился вне футбола, что не могло не сказаться на качестве игры. Причем проблемы связаны не с прооперированным коленом, а с другим.

– Поясните.

– Так называемая компенсаторика. Нагрузка переносится с прооперированного колена на другое. Сейчас нападающий проходит курс реабилитации. Врачи делают все возможное. Когда Оланаре здоров – это безусловное усиление. Он футболист очень высокого уровня, что и продемонстрировал в свой первый приход в ЦСКА. Для меня также важна оценка его игры со стороны одноклубников. Все в один голос говорят: Аарон – квалифицированный нападающий, но при условии, что здоров. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева