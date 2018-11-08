17:22 | Футбол — РПЛ

Роман Бабаев: "Пока нет информации, сколько Фернандесу предстоит восстанавливаться"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что на данный момент нет ясности в том, сколько потребуется времени на восстановление защитнику Мариу Фернандесу.

Фернандес травмировался в начале матча Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2). Он был унесен с поля на носилках. В четверг стали известны результаты медобследования, согласно которым у 28-летнего армейского защитника сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица.

- Пока нет информации, сколько Мариу предстоит восстанавливаться, – цитирует "РИА Новости" Бабаева.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181108/1145629477.html

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