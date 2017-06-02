Роман Бабаев: "Подумали, что в четвертый раз повторить комбинацию с Вагнером будет очень тяжело"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что в клубе всерьез не задумывались над арендой Вагнера Лав у "Монако" прошлым летом. Бразилец выступал за армейцев трижды. Всего он провел 259 матчей в составе команды, в которых забил 124 мяча.

– А правда, что летом могли взять в аренду у "Монако" не Траоре, а Вагнера?

– В сослагательном наклонении обсудить, конечно, можно. Но на тот период это было крайне сложно осуществимо. Во-первых, по бюджету сделка по Траоре обходилась дешевле. Во-вторых, мы очень любим Вагнера, безмерно ему благодарны, но нам казалось, что в четвертый раз повторить ту же самую комбинацию будет очень тяжело. В-третьих, знали, что у Вагнера имелось очень щедрое предложение из Турции. Было бы неправильно уговаривать его приехать в ЦСКА на меньшую зарплату, не будучи уверенными, что ему гарантировано место в составе.

– И все же, Траоре – ошибка?

– Сложно не согласиться с представителем нападающего, Дмитрием Селюком: статистика – вещь упрямая, на каком-то этапе Ласина являлся лучшим бомбардиром команды, как ни парадоксально. Но мы, конечно, рассчитывали на большее. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева