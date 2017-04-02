Роман Бабаев: "По Ионову определимся ближе к концу сезона"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (2:1) заявил, что клуб продолжает переговоры с полузащитниками Зораном Тошичем и Георгием Милановым о продлении контрактов. Руководитель воздержался от комментариев относительно судьбы Алексея Ионова, выступающего за красно-синих на правах аренды, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ,

– Есть новости по контрактам Тошича и Миланова?

– Пока нет, но мы с ребятами договорились, что в любом случае найдем компромиссное решение. Убежден, сложностей не будет.

– А Ионов останется?

– Определимся ближе к окончанию сезона.