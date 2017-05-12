Роман Бабаев: "Планируем начать переговоры с Тошичем на следующей неделе"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что клуб хочет сохранить Зорана Тошича, передает с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Контракт полузащитника истекает этим летом. Ранее серб заявил, что переговоры с клубом о его продлении до сих пор не начаты.

– Тошич сказал, что переговоры о новом контракте не ведутся...

– Планируем встретиться с Зораном на следующей неделе. Думаю, сложностей возникнуть не должно. ЦСКА заинтересован в том, чтобы сохранить этого игрока. По Миланову ситуация аналогичная, но у него контракт истекает не в этом году.

– Ионов не останется в ЦСКА?

– Не готов сейчас конкретно ответить. Многое будет зависеть от итогового места, от разрешения ситуации с Тошичем.

Зоран Тошич: "Переговоры о новом контракте с ЦСКА? Они не ведутся"