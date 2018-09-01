Роман Бабаев: "Переговоры с Акинфеевым длились три минуты"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев​ в интервью "СЭ" подвел итоги летней трансферной кампании клуба и рассказал подробности продления контракта с вратарем Игорем Акинфеевым.

– Как быстро удалось договориться с Акинфеевым по новому контракту?

– Очень важно, что продлили контракт с нашим капитаном. Трудно переоценить вклад Игоря в успехи ЦСКА. А переговоры шли всего три минуты.

– Ничего себе.

– Да. Наверное, самые быстрые переговоры (улыбается). Все мы знаем про Тимура и его команду. Так вот у нас – Игорь и его команда. Ну и, конечно, Виктор Михайлович с его опытом и желанием работать с молодыми, я уверен, сможет построить новую, интересную команду. Но как я уже не раз замечал – терпения, терпения и еще раз терпения. (Виталий АЙРАПЕТОВ)