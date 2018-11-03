Роман Бабаев: "Официальных предложений по Чалову пока нет"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча с "Динамо" (0:0) рассказал о повреждениях Мариу Фернандеса и Абеля Эрнандеса, а также об интересе к Федору Чалову.

- Очень много моментов создали. Очень обидно. В двух последних матчах можно сетовать на невезение, но это футбол. Рано или поздно фортуна вернется. Главное – трудиться и усердно работать. Команда молодая, понятно, что спады были ожидаемы. Конечно, хочется всегда побеждать, тем более – когда владеешь таким преимуществом территориальным и по всем показателям. Но иногда и так бывает. Не нужно отчаиваться. У команды есть потенциал. Считаю, что наши молодые ребята очень достойно выглядели. К сожалению, немного не хватило хладнокровия во время реализации моментов. Будем стараться в ближайших матчах исправить ситуацию.

- Что с Абелем Эрнандесом?

- Пока не знаю, что за травма у Абеля. Только что общались с врачами, будет обследование. Мы разочарованы, если подтвердится травма.

- С Фернандесом все нормально?

- Мариу хромает. Очень болезненный удар, но Фернандес в очередной раз демонстрирует, что он боец. Превозмогая боль, Мариу вернулся на поле, чтобы помочь команде.

- Писали про то, что "Ницца" и "Уотфорд" хотят Чалова.

- Тоже слышал об этом из прессы. Не удивлен, что Федей интересуются команды из Европы, но официального предложения мы не получали. (Ярослав Сусов)