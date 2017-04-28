Роман Бабаев: "Очень бы хотелось пробиться в Лигу чемпионов"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью клубной пресс-службе отметил, что для команды очень важно по итогам чемпионата России пробиться в Лигу чемпионов. Однако, по его словам, предстоит непростая борьба.
– Стоит ли ожидать от клуба трансферной активности в летнее межсезонье?
– Зависит от ряда факторов. Какое место займет ЦСКА по итогам текущего чемпионата, кто покинет команду и так далее. Сейчас это уравнение со многими неизвестными.
– Насколько важно для клуба пробиться в очередной розыгрыш Лиги чемпионов?
– Очень бы хотелось решить эту задачу. Впереди непростая борьба, но нам не привыкать к сложным испытаниям. В будущем, понятное дело, надеемся и на успешное выступление на международной арене. Верю, что на этот раз мы как минимум выйдем в весеннюю часть еврокубков.
Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/roman-babaev-nam-ochen-vazhno-probitsya-v-ligu-chempionov/
marksan
А когда стулья будут, Рома?
16:37
Platinum1991
У ЦСКА есть все возможности чтобы ПРОБИТЬСЯ в Лигу чемпионов вопреки СУДЕЙСКОМУ произволу Спартака! Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"! У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах, мостить себе дорогу в чемпионский АД. Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ! И находятся те, кто платит и заказывает этот судейский беспредел в пользу Спартака. Спартак НЕ ДОСТОИН первого места в чемпионате! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Надо ГНАТЬ Бутенко, Будогосского, Баскакова из судейства и ставить НЕ ЗАПЯТНАВШИХ себя людей! Они у нас есть! Почему не ставят Кавазашвили, Газзаева, Слуцкого, Хусаинова???? Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал, как судил Егоров и Сельдяков в матче Спартак - Зенит, Как судил Иванов в матче Локомотив - Амкар, а в других скандальных матчах на протяжении всего сезона 2016/17! Эти ГРУБЕЙШИЕ ошибки арбитров встречи, перечеркнули все старания Локомотива, Урала, Оренбурга, Ростова и других клубов на справедливое и честное судейство. Спартак не может побеждать без судейского ПРОИЗВОЛА Егорова и других скандальных судей! Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей и судейских СКАНДАЛОВ! А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Судей, допустивших грубые ошибки в судействе, надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от судейства, а не выгораживать их, как это делает Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС! Именно БЕЗНАКАЗАННОСТЬ скандальных судей порождает судейский произвол в нашем футболе! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН и как можно скорее гнать ВОН!!!! Вы же видите, как "Спартак" вошел в федуновский кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!
16:31