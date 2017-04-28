Роман Бабаев: "Очень бы хотелось пробиться в Лигу чемпионов"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью клубной пресс-службе отметил, что для команды очень важно по итогам чемпионата России пробиться в Лигу чемпионов. Однако, по его словам, предстоит непростая борьба.

– Стоит ли ожидать от клуба трансферной активности в летнее межсезонье?

– Зависит от ряда факторов. Какое место займет ЦСКА по итогам текущего чемпионата, кто покинет команду и так далее. Сейчас это уравнение со многими неизвестными.

– Насколько важно для клуба пробиться в очередной розыгрыш Лиги чемпионов?

– Очень бы хотелось решить эту задачу. Впереди непростая борьба, но нам не привыкать к сложным испытаниям. В будущем, понятное дело, надеемся и на успешное выступление на международной арене. Верю, что на этот раз мы как минимум выйдем в весеннюю часть еврокубков.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.