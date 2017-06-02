Роман Бабаев: "Нужен потолок зарплат для молодежи. 300 тысяч долларов в год"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что выступает за введение потолка зарплат для молодых футболистов. По его словам, сумма заработка игроков не должна превышать 300 тысяч долларов в год.

- Очень актуальна тема введения потолка зарплат для молодых футболистов. Считаю, можно взять пример с КХЛ.

– Если бы решение по потолку зарплат зависело исключительно от вас, на какой сумме настаивали бы?

– Необходима градация. Часть суммы футболист в возрасте до 21 года будет получать фиксированно. Вне зависимости от того, сыграет он хотя бы один матч за сезон или нет. Максимум – 300 тысяч долларов в год. Поверьте, у большинства молодых игроков в первой восьмерке клубов РФПЛ зарплаты сейчас гораздо выше. В принципе достаточно заглянуть в их инстаграм, чтобы понять уровень дохода (улыбается).

А вторая часть суммы пусть зависит непосредственно от его игры. Если футболист выигрывает конкуренцию, выходит на поле, зарабатывает определенные бонусы,– то уже получает дополнительный доход. Евгений Леннорович любит говорить: "Получать деньги и зарабатывать деньги – две большие разницы". Если введем потолок зарплат, игроки будут именно зарабатывать.

– В ЦСКА молодежь получает по 300 тысяч долларов в год?

– Меньше. Система оплаты молодых игроков принципиально отличается от системы оплаты их ровесников в клубах-конкурентах. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева