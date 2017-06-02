Роман Бабаев: "Никто не заставит человека встать с дивана и пойти на стадион"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что клуб продолжит работу над повышением посещаемости. По его словам, зрители идут на стадионы с не очень большим желанием.

– Не будем повышать цены на следующий сезон. Активнее станем коммуницировать с болельщиками. Заработает в полной мере программа лояльности. Думаю, решится известная проблема с камерой хранения, чтобы люди не тратили столько времени. Улучшится качество кейтеринга. Откроется станция метро "ЦСКА" в непосредственной близости от арены.

Но все равно на первом месте стоит желание болельщика. Никто не заставит человека встать с дивана и пойти на стадион. Очень обидно, потому что команда в последнее время является самой титулованной в России. Почему-то зрители идут на стадионы с не очень большим желанием.

Рук не опускаем, дальше работаем. Видимо, где-то пока недорабатываем в плане предоставления услуг. Мы признательны тем, кто ходит к нам и в холод, и в жару. 15 тысяч – не самый выдающийся результат, но фанаты все равно нас поддерживают, гонят вперед. Все футболисты признали, что с переездом на новый стадион три-четыре матча выиграли именно благодаря поддержке трибун. На стадионе потрясающая атмосфера, такая, что называется, "олдскульная" – трибуны расположены рядом с полем. Кстати, недавно разговаривал с одним маркетологом, и он меня просто ошарашил!

– Чем?

– Сказал, что с любого места нашего стадиона шикарный обзор, а делать этого, по его словам, нельзя было ни в коем случае. Объяснил: надо, чтобы обзор зависел от цены на место, тогда бы спрос на дорогие места был выше. Как говорится, век живи – век учись. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Романа Бабаева