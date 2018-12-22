Роман Бабаев: "Никаких конкретных предложений по Чалову нет"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что предложений по нападающему Федору Чалову нет. Красно-синие не хотят сейчас расставаться с игроками.

– После гостевой победы над "Реалом" вы сказали: "Шутили, что в перерыве мадридцы сделали предложение Чалову". А если серьезно, сейчас в ЦСКА есть конкретные предложения по Федору?

– Нет, никаких конкретных предложений по Чалову нет. И, честно говоря, мы этому рады. Нам бы не хотелось сейчас с кем-то расставаться, хотя я понимаю, что в футболе может произойти всякое. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Продолжение интервью Бабаева