Роман Бабаев: "Нет уверенности, что фол Хосонова тянул на удаление"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2) похвалил игроков за проявленный характер. Также он отметил, что главный судья Сергей Карасев своими решениями повлиял на ход встречи.

– Получился боевой матч, – сказал Бабаев. – Жалко, что немножко не дотерпели до победного результата. С другой стороны, играли целый тайм против "Локомотива" в меньшинстве, пришлось очень тяжело. Но ребята молодцы, выложились. Для болельщиков получился очень интересный матч.

– Как оцените решение судьи удались Хосонова в начале второго тайма?

– Вторую игру подряд у нас удаляют футболиста. Надо смотреть повтор, но мне кажется, что в такой игре нужно удалять только будучи полностью уверенным, что фол тянул на вторую желтую карточку. У меня такой уверенности нет. Но надо еще разок посмотреть повтор.

– Не считаете, что судья спорными решениями испортил второй тайм?

– Безусловно. Судья такой же участник матча, как и футболисты. Совсем по-другому развивалась бы игра. Было бы больше футбола, а не агрессии и борьбы и так далее. (Павел ГУРЕВИЧ)