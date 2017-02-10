Роман Бабаев: "Нет уверенности, что будут еще трансферы"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейская команда продолжает работу на трансферном рынке. Он добавил, что есть круг футболистов, которые интересны клубу.

– Трансферная кампания ЦСКА завершена или еще планируются приобретения?

– Пока не могу этого сказать, остается еще больше двух недель, работа ведется. Опять же, нет уверенности, что она закончится трансферами, но исключать этого нельзя. По Панченко продолжаются переговоры, есть ряд других футболистов, с которыми общаемся, но говорить о чем-то пока преждевременно.

- Переговоры с какими-либо клубами с целью укрепить состав летом уже ведутся?

– Да, есть круг футболистов, которые нам интересны, и если сейчас не удастся договориться, то постараемся это сделать летом.

– Зегелар входит в их число?

– Нет. (Андрей МУРНИК)