Роман Бабаев: "Немного обидно за "Томь"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после игры 19-го тура чемпионата России против "Томи" (4:0) подчеркнул, что не стоит переоценивать добытый результат. Функционер подчеркнул, что сегодняшний матч нельзя сравнивать с игрой предыдущего тура против "Зенита" (0:0).

– В отличие от матча с "Зенитом" сегодня удалось порадовать болельщиков – добыта крупная победа, пусть и над "Томью". Стоит ли делать какие-то положительные выводы по динамике развития команды или исходя из соперника этого делать не стоит?

– Переоценивать сегодняшний результат нельзя. Сравнивать нашу игру с "Зенитом" и с "Томью" – глубокое заблуждение. В воротах сегодня стоял голкипер 1998 года рождения. У них вся команда очень молодая и неопытная. Даже немного обидно за ребят. Понятно, что томичи стараются, выкладываются, но уровень соперников несопоставим. У нас нет никаких далеко идущих выводов по сегодняшней игре. И говорить о динамике по сравнению с матчем с "Зенитом" я бы тоже не стал. С "Зенитом" была лобовая игра, никто не хотел умирать, и больше думали о том, как сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это два разных матча по сюжету и уровню сопротивления, – рассказал Бабаев. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)