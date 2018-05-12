Роман Бабаев: "Не сомневаюсь, что Кучаев и Чалов принесут большую пользу ЦСКА в будущем"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью клубной пресс-службе считает, что Константин Кучаев и Федор Чалов могут стать лидерами клуба в будущем. Бабаев отметил, что его радует прогресс молодых воспитанников академии клуба.

– Как оцениваете игру молодых армейцев? Константин Кучаев и Федор Чалов сейчас практически постоянно выступают в основном составе.



– Не нужно быть большим специалистом, чтобы заметить, какую пользу приносят ребята. Чалов не только забивает, он хорошо работает на команду и с каждым матчем становится всё более зрелым футболистом. Кучаев тоже очень полезен, надо отметить, что он достойно выглядит не только в центре, но и на фланге, если ему необходимо закрыть эту позицию. Мы очень рады, что представители талантливого поколения выпускников нашей академии доросли до основного состава. К сожалению, в игре с тульским "Арсеналом" Константин получил тяжёлую травму, но я не сомневаюсь, что он полностью восстановится, вернется еще более сильным футболистом, и вместе с Чаловым они продолжат прогрессировать и в будущем принесут большую пользу команде.