Роман Бабаев: "Не исключаю, что Еременко еще вернется в ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что контракт полузащитника Романа Еременко заканчивается 30 июня. Несмотря на это, игрок, который дисквалифицирован до октября 2018 года, еще может вернуться в состав армейцев.

– Договор Еременко с ЦСКА продолжает действовать?

– Только де-юре. Соглашение заканчивается 30 июня.

– Когда закончится дисквалификация, вы исключаете вариант, при котором он может вернуться в ЦСКА? Ведь Еременко подставил не только себя, но и команду…

– Роман действительно совершил очень серьезную ошибку. Подвел и себя, и товарищей по команде, и клуб в целом. Однако делать категоричные выводы и не допускать того, что Еременко еще к нам вернется, я бы сейчас не стал. Если он будет в хорошей спортивной форме и будет нам нужен, если условия сотрудничества устроят обе стороны, не исключаю, что Еременко вновь может оказаться в ЦСКА. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева