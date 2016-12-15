Роман Бабаев: "Не было смысла оставлять Караваева в ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что клуб не жалеет о переходе защитника Вячеслава Караваева в "Спарту". По его словам, не было смысла удерживать футболиста, который бы не получал игровой практики в связи с большой конкуренцией на игровой позиции.

- Не считаете ошибкой продажу Караваева? - вопрос Бабаеву.

- Нет. Более того, чтобы закрыть по нему вопрос: трансферный контракт составлен таким образом, что мы можем в любой момент за адекватные деньги - сопоставимые с теми, что мы за него получили, - его вернуть. Не было смысла оставлять Славу в ЦСКА. Конкурировать с Мариу Фернандесом очень сложно, он не получал бы игровой практики.

Когда общались со "Спартой", выкуп был (для них. - Прим. "СЭ") приоритетным вариантом. Но мы подстраховались, как я уже сказал. И поскольку не получилось на условиях аренды (отдать его "Спарте". - Прим. "СЭ"), решили прописать опцию его возврата в ЦСКА. Если мы будем понимать, что Слава будет играть у нас, мы его вернем. А для количества держать его на скамейке было бы нечестно по отношению к самому игроку.

- Накануне Константин Базелюк забил два гола в Кубке Португалии...

- Мы очень рады за Костю. Всегда за то, чтобы футболисты играли. Возможно, рано или поздно Константин вернется. Но надо всегда объективно оценивать ситуацию.

- Опций по его возвращению у ЦСКА нет?

- Нет. По нему нет.