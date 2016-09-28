Роман Бабаев: "Наверное, агент Хонды претендует на какие-то деньги"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что не знает, из-за чего агент экс-армейца Кейсуке Хонды подал в суд на его бывший клуб. Он предположил, что представитель японца, ныне выступающего за "Милан", хочет получить некую денежную компенсацию, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Сегодня на сайте CAS появилось сообщение о том, что агент Хонды подает иск на ЦСКА…

– Слышал об этом, но пока мы не видели всех документов. Периодически агенты футболистов любят судиться с клубами, большими клубами, напоминать о себе. Честно говоря, даже удивился – столько времени ведь прошло... Хонда уже давно не в ЦСКА. Поэтому не понимаю пока, о чем может идти речь, но надеюсь, что никаких проблем не будет. Мы представим все необходимые аргументы и доказательства, когда будем понимать окончательно.

– А сейчас суть вообще не ясна?

– Скорее всего, агент претендует на какие-то деньги, комиссию. Только вопрос – за что, поскольку мы все помним, что Хонда уходил свободным агентом, мы его не продавали.

CAS 4 октября рассмотрит иск агента Хонды к ЦСКА