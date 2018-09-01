Роман Бабаев: "Надеюсь, ЦСКА сможет побороться за выход из группы в Лиге чемпионов"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы армейцев над "Уралом" (4:0) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что жеребьевка Лиги чемпионов для армейцев получилась интересная. Красно-синие попали в группу G, где встретятся с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень.

– Как оцениваете итоги жеребьевки для армейского клуба?

– Мне кажется, интересная жеребьевка. "Реал" в представлении не нуждается. Это лучший клуб мира на данный момент, на мой взгляд. "Рома" тоже очень серьезный соперник. Думаю, команда неспроста дошла до полуфинала Лиги чемпионов в прошлом году, убрав на пути "Барселону" и "Атлетико", если не ошибаюсь. "Виктория" – крепкий соперник, чемпион Чехии. В любом случае предстоят непростые матчи. Мы надеемся на поддержку болельщиков. Надеюсь, наша юная команда вместе с опытными футболистами, которых тоже предостаточно, сможет побороться за выход из группы.

– Не обидно, что достались опять те же клубы, с которыми недавно играли?

– Не думал об этом, если честно. Мы почти со всеми уже сыграли, с кем только можно.

– Задача будет – занять второе место?

– Ребята прекрасно знают все задачи, попадая в ЦСКА. Как бы не было сложно, все равно, надев футболку ЦСКА, ребята понимают, что задача стоит – побеждать в каждом матче. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)