Роман Бабаев: "На определенном этапе договорились с Еременко, но решающим стал финансовый фактор"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" объяснил, почему Роман Еременко перешел в "Спартак", а не в армейский клуб. По его словам, у ЦСКА была договоренность с хавбеком, но, судя по всему, решающим стал финансовый фактор.

– Была ли договоренность о том, что Еременко вернется в ЦСКА?

– Зимой этого года мы действительно начали с Еременко предметные переговоры о возобновлении контракта, когда узнали, что Роман намерен вернуться в большой футбол. Начались встречи. На определенном этапе, как нам казалось, мы обо всем принципиально договорились. Более того, главный тренер, лидеры команды лично общались с Еременко, выразили ему полную поддержку и желание вместе работать дальше, несмотря ни на что.

– Почему все-таки не договорились с Еременко?

– Судя по всему, решающим стал финансовый фактор. Хотя я не думаю, что разница в предложениях была огромная. Но ... В принципе, в этом нет ничего зазорного. Однако, нам кажется, что в этой ситуации Еременко было бы гораздо важнее возобновить карьеру там, где больше предпосылок -где у него уже сложились отношения с партнерами по команде, была совместная работа Гончаренко, кадровая ситуация на данной позиции. И, конечно, трудно переоценить поддержку болельщиков, когда человек возвращается после подобной дисквалификации. На мой взгляд, это очень, очень важно. Я уже не беру в расчет какие-то морально-этичские аспекты.

– При этом родители Романа утверждают, что за два года ЦСКА практически не контактировал и не поддерживал их сына.

– Я прекрасно понимаю эмоции мамы Романа, которая недоумевает, когда сейчас его сына оскорбляют и обвиняют в предательстве. Это недопустимо! Не та ситуация. Никто, как говорится, клятвы на крови не давал.

Но мы постоянно общались с Еременко, а зимой активно вели с ним переговоры. В принципе до последнего времени они в том или ином виде продолжались. Обменивались проектами трудового договора, обсуждали условия и так далее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)