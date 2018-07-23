Роман Бабаев: "Мы понизили цены на абонементы, собираемся увеличивать посещаемость"

Генеральный директор ЦСКА - о привлечении болельщиков в сезоне 2018/19.
- Какие меры по привлечению болельщиков вы будете проводить в новом сезоне?
- Меры те же самые. В прошлом сезоне мы побили рекорд посещаемости и не собираемся останавливаться. Мы понизили цены на абонементы.
На ваших глазах будет строиться новая команда. Им очень нужна ваша поддержка. Чтобы коленки не дрожали. Так что многое зависит и от вас, болельщиков.
- Товарищеский матч с "Енисеем" на арене - это разовая акция?
- Хочется сделать эту традицию долгосрочной. (Ярослав СУСОВ)