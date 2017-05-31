Роман Бабаев: "Муса с удовольствием вернулся бы в ЦСКА, но хочет попробовать свои силы в Англии"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" рассказал о том, что клуб рассматривал вариант аренды Ахмеда Мусы. Он добавил, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Англии.

– Какова вероятность того, что летом ЦСКА арендует у "Лестера" Ахмеда Мусу?

– Это красивая история. Не стану скрывать, мы рассмотрели бы такой вариант – тот случай, когда можно говорить о попадании в яблочко. Муса очень органично впишется в нашу новую тактическую схему. Ахмед адаптирован к России. Так что при наличии такой возможности, мы ею, думаю, воспользовались бы. Но я сильно сомневаюсь, что это получится.

– Почему?

– Сам Муса хочет доказать, что не зря оказался в АПЛ. Почти уверен, что в Англии найдутся клубы, которые возьмут его в аренду. При всем уважении к российскому чемпионату, если поставить себя на место руководителя "Лестера", мне было бы гораздо лучше, чтобы игрок находился рядом, а не уезжал далеко.

– Если так пойдет, не исключено, что Муса окажется в команде у Леонида Слуцкого, если тот примет английский клуб?

– Все возможно.

– А сам Муса назад не рвется?

– Ахмед сказал, что он с удовольствием вернулся бы к нам. Но если будет выбор между английским клубом и ЦСКА, наверное, отдаст предпочтение команде с Туманного альбиона. Здесь нужно уважать его решение. Он не идет по пути наименьшего сопротивления. Муса прекрасно понимает, что у нас станет постоянно играть, однако нападающий хочет проверить свои силы на другом уровне.