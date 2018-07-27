Роман Бабаев: "Монако" заплатил за Головина адекватные деньги"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что хабек Александр Головин самостоятельно выбирал, в каком клубе продолжить карьеру. 22-летний россиянин сегодня подписал 5-летний контракт с монегасками.

- Это был выбор Саши. Причем очень непростой, - сказал Бабаев "СЭ". - Согласитесь, не каждый день российские футболисты оказываются в ситуации, когда нужно выбирать между такими большими клубами. Понятно, что английский чемпионат – сильнейший в Европе, а "Челси" – гранд. Еще и "Ювентус" претендовал на Головина.

– Изначально он склонялся все-таки к "Челси"?

– Был период, когда более интересным вариантом ему казался "Челси". Потом возникали некоторые сомнения. В общем, Саша пережил очень непростой месяц в своей жизни. И ведь это еще на фоне чемпионата мира, где он сыграл очень достойно, несмотря на то, что находился под таким давлением!

– На сайте ЦСКА написано, что сумма трансфера – рекордная в истории клуба. 30 миллионов евро, о которых писали многие СМИ, – адекватная цена за Головина?

– Вы знаете, что мы никогда не разглашаем сумму трансфера. Но цифры, которые фигурировали в прессе, в целом очень близки к действительности. Да, я считаю, что это адекватная сумма за Сашу. Это рекорд вообще для российских футболистов, которые уезжали в Европу. Считаю, Александр этого заслужил. Уверен, через какое-то время "Монако" сможет значительно дороже продать Головина, если, конечно, поставит перед собой такую цель. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

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