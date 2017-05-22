Роман Бабаев: "Календарь РФПЛ-2017/18 будет известен до 8 июня"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги общего собрания РФПЛ, которое состоялось в Москве. Он отметил, что основной темой было обсуждение календаря на сезон-2017/18. Ждать его стоит до 8 июня, передает из офиса РФПЛ корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Была формальная встреча, подвели и утвердили итоги прошедшего чемпионата, наметили даты следующих собраний по календарю, регламентам, – отметил Бабаев. – Было пару вопросов по киберфутболу, это интересное направление. Основная тема – календарь, но пока рано говорить, еще "стыки" должны пройти.

– Когда стартует новый чемпионат?

– 1-й тур начнется 16 июля, а закончится турнир 13 мая.

– Когда будет точно известен весь календарь?

– Думаю, до 8 июня точно. Может, и пораньше.

– Обсуждали монолитность календаря, чтобы избежать внезапных переносов?

– Да. Более того, говорили, чтобы в регламенте закрепить время начала матчей. Чтобы болельщики знали, когда и во сколько будет тур. Но тут зависит еще и от телевидения, поэтому весь сезон фиксировать трудно. Но будем стараться учесть те огрехи, что были, и избежать переносов и разногласий. Понятно, удовлетворить интересы всех 16 клубов невозможно. Разные города, большие расстояния, участники еврокубков. Вопросов пока много.

– Календарь будет составлен частями?

– Время вряд ли удастся распределить на все 30 туров, хотя в идеале должно быть так. Чтобы болельщик мог планировать свое время, выезда.