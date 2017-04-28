Роман Бабаев: "К началу следующего сезона уровень сервиса на новом стадионе станет выше"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью клубной пресс-службе отметил, что с момента открытия нового стадиона на арене многое изменилось. По словам руководителя, изменения в лучшую сторону продолжаются.

– Очень многое. Увеличилось количество фудкортов, повысился уровень VIP-сервиса, навигации и так далее. Хорошо работает контрольно-распорядительная служба, – отметил Бабаев. – В то же время никто не намерен останавливаться на достигнутом. Понимаем, что немало предстоит сделать, и я убежден, что к началу следующего сезона уровень сервиса станет еще выше.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.