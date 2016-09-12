Роман Бабаев: "Хотели повторить атмосферу английских стадионов"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев специально для "СЭ" прокомментировал первый матч команды на новом стадионе, в котором армейцы разгромили "Терек" (3:0). Он подчеркнул: во время игры ему казалось, что он находится на матче приличного уровня в Европе.

– Игорь Акинфеев сравнил новый стадион ЦСКА со "Стэмфорд Бридж". Вы какие аналогии можете провести? - вопрос Бабаеву.

– Действительно, можно согласиться с Игорем. Когда мы только разрабатывали концепцию стадиона, кажется, в 2004 году играли с "Челси" в гостях. Тогда многое почерпнули с той арены. Но прежде всего хотели повторить атмосферу, которая царит на английских стадионах. Вчера поймал себя на мысли, что находимся на матче в Европе, причем довольно приличного уровня. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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