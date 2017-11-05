Роман Бабаев: "Головин пропустит одну-две недели"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2) подтвердил, что полузащитник Александр Головин пропустит игры сборной с Аргентиной и Испанией. Хавбек получил мышечное повреждение на вчерашней тренировке.
– Головин пропустит одну-две недели, – сказал Бабаев.
– Поедет ли он в сборную?
– А смысл? Он же не сможет играть. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, что матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники", начало встречи – 16.00 по московскому времени. А встреча с Испанией пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге .
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