18:59 | Футбол — РФПЛ

Роман Бабаев: "Головин пропустит одну-две недели"


Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2) подтвердил, что полузащитник Александр Головин пропустит игры сборной с Аргентиной и Испанией. Хавбек получил мышечное повреждение на вчерашней тренировке.

– Головин пропустит одну-две недели, – сказал Бабаев.

– Поедет ли он в сборную?

– А смысл? Он же не сможет играть. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники", начало встречи – 16.00 по московскому времени. А встреча с Испанией пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге .

Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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