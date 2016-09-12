Роман Бабаев: "Главное, чтобы Траоре забивал не только во время знаковых событий"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев специально для "СЭ" прокомментировал первый матч команды на новом стадионе, в котором армейцы разгромили "Терек" (3:0). Он отметил гол форварда Ласины Траоре, который стал для форварда первым в официальных играх в составе красно-синих.

– После матча не шутили над Траоре, что он копил свои голы за ЦСКА до открытия стадиона? - вопрос Бабаеву.

– Ласина вошел в историю ЦСКА. Это здорово. Хватало шуток и иронии на эту тему. Самое главное, чтобы он забивал не только во время знаковых событий. Надо все-таки регулярно поражать ворота соперников. А в целом вся команда провела очень хороший, качественный матч. Причем ребята ощутили, что на поле был вчера и 12-й игрок.

– В то же время Кирилл Панченко продолжает ярко выступать за "Динамо". Не жалеете, что отдали его в аренду?

– Нет, наоборот. Рады, что не выступили собакой на сене. Кирилл играл у нас довольно давно и, к сожалению, по разным причинам не до конца раскрылся. А в "Динамо" у него все удается. Ну и, конечно, справедливости ради, нужно понимать разницу между ФНЛ и премьер-лигой. Панченко – молодец, получает удовольствие от футбола. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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