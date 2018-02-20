07:22 | Футбол — РФПЛ

Роман Бабаев: "Если потребуется, Вернблум и в воротах сыграет на максимуме"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что при необходимости полузащитник Понтус Вернблум мог бы сыграть и в воротах. Он также добавил, что диалог по новому контракту со шведом продолжается.

 
Понтус ВЕРНБЛУМ.Понтус Вернблум: "Мы тренируемся, будто свиньи"

– Понтус Вернблум в матче с "Црвеной Звездой" дебютировал в роли защитника. Это стало уже третьей его позицией в ходе сезона. При этом в недавнем интервью шведским СМИ игрок достаточно резко отозвался об экспериментах главного тренера...

– Буквально за день до матча мы обсуждали с Понтусом это интервью и посмеялись над этим. Естественно, его высказывания были сделаны в форме шутки, – приводят "Известия" слова Бабаева. - Кроме того, имел место и не совсем корректный перевод слов Вернблума со шведского на русский. Понтус – профессионал, он отлично делает свою работу. Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме своих возможностей.

– Появилась ли какая-то конкретика в вопросе продления его контракта?

– Диалог продолжается. Нет никакого напряжения или недовольств с чьей-либо стороны.

Дополнительная информация

https://iz.ru/709014/sevastian-terletckii/roman-babaev-vernblum-sygraet-na-maksimume-dazhe-v-vorotakh

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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titan2313

Сыграть то можно, только результат будет какой?

10:25

zega

Опять обкуренный этот конский представитель.

07:50

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