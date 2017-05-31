Роман Бабаев: "Двери в ЦСКА для Тошича всегда открыты"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" рассказал о том, как обстоит дело с дальнейшей судьбой полузащитника команды Зорана Тошича. Он добавил, что армейский клуб предлагает Тошичу продлить контракт на год.

– Тошич покидает ЦСКА?

– Ситуация не самая простая. Зоран принес огромную пользу, с лихвой отработал свой контракт. Его заслуга есть во всех трофеях армейцев последних лет. Забивал очень важные голы, в том числе, и один из чемпионских ("Локомотиву" в мае 2014 года – Прим. "СЭ").

– А в чем сложность нынешней ситуации?

– Дело в том, что у него есть возможность за последние годы карьеры заработать хорошие деньги. Понятно, что речь идет об Азии, арабских странах. С другой стороны, он может остаться, но уже на немного других условиях. То есть у Тошича сейчас не самый простой выбор. Нужно принять верное решение. Мы абсолютно открыто общаемся друг с другом. Нет ни единого намека на какое-то напряжение. При любых раскладах останемся друзьями. Двери нашего клуба для Зорана всегда будут открыты.

– Когда все решится?

– Думаю, в течение этой недели. Тем или иным образом.

– Правильно ли мы понимаем, что Тошичу предложили пойти на понижение зарплаты?

– Не хочу разглашать конфиденциальные детали контракта. Но предполагается несколько другая система оплаты труда.

– Вон оно что.

– Нужно понимать, что все мы не молодеем. То есть здесь все довольно объективно.

– На какой срок готовы продлить с ним контракт?

– Больше года в данных случаях не предлагаем. Это стандартная история.