Роман Бабаев: "Думбья вылечил кариес и долгое время играл без травм"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, бывший нападающий армейцев Сейду Думбья долго страдал от травмы бедра. По словам руководителя, чтобы избавиться от повреждения сначала пришлось вылечить кариес.

– Сейду тоже долго мучился с травмой бедра. На определенном этапе ему пришлось пройти все мыслимые и немыслимые диагностики и анализы. Вплоть до того, что вылечили зубы.

– Ничего себе!

– Да. Выяснилось, что кариес влияет на структуру мышечных волокон. И ведь после того, как он вылечил зубы и прошел определенные процедуры, длительное время играл без травм! Надеюсь, что и Дзагоев скоро вернется в строй. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

​Полное интервью Романа Бабаева