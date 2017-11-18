Роман Бабаев: "Дубль Вернблума? Он и в воротах пригодится"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над "СКА-Хабаровск" (4:2) в матче 17-го тура чемпионата России похвалил полузащитника Понтуса Вернблума. Швед во встрече с дальневосточниками играл на позиции центрального нападающего и оформил дубль.

– Вернблум поборется за звание лучшего бомбардира в этом сезоне с Кокориным и Смоловым?

– Понтус – молодец. Но дело не только в том, что он забивает голы. Вернблум приносит пользу команде, когда вообще находится на поле. Думаю, даже если его в ворота поставить, он и там пригодится. Нужно отметить и всех остальных ребят, которые всегда бьются – один за всех и все за одного. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Романа Бабаева // Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА