Роман Бабаев: "Динамо" пока только обозначило свое желание выкупить права на Панченко"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" заявил, что "Динамо" пока не выкупило права на нападающего Кирилла Панченко. 27-летний россиянин с начала сезона на правах аренды выступает за клуб ФНЛ.

– "Динамо" пока только обозначило свое желание воспользоваться опцией по Кириллу Панченко, - отметил Бабаев. - А дальше уже следуют определенные вопросы. А именно – согласование всех деталей трансферного контракта, которые, естественно, не возможно было отразить в арендном соглашении. И самое главное – это подписание самого трудового договора между "Динамо" и футболистом.

– "Динамо" может выплатить ЦСКА сумму за Панченко летом?

– Арендным соглашением предусмотрена сумма и порядок ее выплаты. Здесь вопросов никаких не возникает. Сумма структурирована соответствующим образом, здесь уже все зависит от "Динамо". Либо условия выполняются, и тогда трансфер состоится. Либо – нет. Ясность наступит только тогда, когда будет подписан договор. Пока "Динамо" просто прислало нам письмо с намерением и готовностью воспользоваться опцией. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Бабаева - по ссылке