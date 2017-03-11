Роман Бабаев: "ЦСКА желает Еременко пережить этот момент и вернуться в футбол"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пожелал полузащитнику команды и сборной Финляндии Роману Еременко, апелляция которого о дисквалификации на два года была отклонена решением УЕФА, стойкости, терпения и сил. Напомним, в ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко, которому 19 марта исполнится 30 лет, от любой футбольной деятельности на два года, после того как в допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го – даты предварительного отстранения игрока. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" в Леверкузене 14 сентября.

– После исполкома РФС владельца ЦСКА Евгения Гинера спрашивали по поводу Романа Еременко. Он сказал, что клуб будет двигаться дальше. Высоки ли шансы добиться положительного результата в CAS?

– Шансы на это не так высоки, к сожалению.

– Почему?

– Потому что есть практика по делам подобного рода и она для нас, к сожалению, пессимистична. Они строго относятся к таким нарушениям. Несмотря на то, что CAS – самостоятельная инстанция, я не думаю, что они сделают какое-то послабление для нас.

– Если не будет положительного результата, клуб не будет расторгать контракт с Еременко?

– У него контракт истекает в конце сезона. Это исключено. CAS однозначно будет рассматривать дело, и в лучшем случае, если к концу года у них до этого дела дойдет.

– Есть ли перспектива перезаключения соглашения?

– В первую очередь мы желаем Роману стойкости, терпения и сил, чтобы пережить этот непростой момент и вернуться в футбол. А вернется ли он в ЦСКА или какой-то другой клуб, сейчас сложно говорить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Бабаева