Роман Бабаев: "ЦСКА ведет поиски форварда, но звезд на пенсии мы не берем"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб ведет поиски нападающего на замену Ласина Траоре и Карлушу Страндбергу, которые этой зимой покинут команду. По его словам, армейцы хотят подписать классного игрока, у которого не будет звездного статуса.
- Ищем усиление практически везде: и Европа, и Южная Америка, и Африка, - приводит "Р-Спорт" слова Бабаева. - Хочется взять нападающего, который усилит команду, - классного игрока. Это непростая задача, но мы будем стараться.
- Речь идет о форварде с именем или о ком-то не слишком известном?
- Вы знаете, что ЦСКА редко покупает звезд, тем более звезд на пенсии. Поэтому идем по проторенной дорожке.
- То есть речи о возвращении кого-то из прежних игроков - Вагнер, Муса, Думбья - не идет?
- Нет. Сейчас не идет.
Тополь-М
Гаттузо зол, дурачок, если хочешь высказать серьезные мысли и выглядеть умно, отучись сперва болтать вздор.
16:00
Al Rains
Если Дзага уйдёт, то и Широков не помешал бы - 1-2 точных "последних" паса за игру мог бы отдать...а так, всё таки молодых важнее наигрывать, пусть и из дубля даже... вдруг кто то выстрелит
15:31
shpasic
и как же Дедушка Думбия?
15:09
shpasic
а Широков - это не звезда на пенсии был? или им сейчас и своих пенсионеров хватает?
15:09
Гаттузо зол!
Зато смешных уродцев вроде стремного Берга и развалины Траоре пожалуйста! а-ха-ха! Да судя по тому ,как жираф в лосинах играет ,он перебитый и ему уже за 30-ть.
14:53