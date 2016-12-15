14:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "ЦСКА ведет поиски форварда, но звезд на пенсии мы не берем"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб ведет поиски нападающего на замену Ласина Траоре и Карлушу Страндбергу, которые этой зимой покинут команду. По его словам, армейцы хотят подписать классного игрока, у которого не будет звездного статуса.

- Ищем усиление практически везде: и Европа, и Южная Америка, и Африка, - приводит "Р-Спорт" слова Бабаева. - Хочется взять нападающего, который усилит команду, - классного игрока. Это непростая задача, но мы будем стараться.

- Речь идет о форварде с именем или о ком-то не слишком известном?

- Вы знаете, что ЦСКА редко покупает звезд, тем более звезд на пенсии. Поэтому идем по проторенной дорожке.

- То есть речи о возвращении кого-то из прежних игроков - Вагнер, Муса, Думбья - не идет?

- Нет. Сейчас не идет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161215/1113776707.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Тополь-М

Гаттузо зол, дурачок, если хочешь высказать серьезные мысли и выглядеть умно, отучись сперва болтать вздор.

16:00

Al Rains

Если Дзага уйдёт, то и Широков не помешал бы - 1-2 точных "последних" паса за игру мог бы отдать...а так, всё таки молодых важнее наигрывать, пусть и из дубля даже... вдруг кто то выстрелит

15:31

shpasic

и как же Дедушка Думбия?

15:09

shpasic

а Широков - это не звезда на пенсии был? или им сейчас и своих пенсионеров хватает?

15:09

Гаттузо зол!

Зато смешных уродцев вроде стремного Берга и развалины Траоре пожалуйста! а-ха-ха! Да судя по тому ,как жираф в лосинах играет ,он перебитый и ему уже за 30-ть.

14:53

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Материалы других СМИ