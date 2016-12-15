Роман Бабаев: "ЦСКА ведет поиски форварда, но звезд на пенсии мы не берем"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб ведет поиски нападающего на замену Ласина Траоре и Карлушу Страндбергу, которые этой зимой покинут команду. По его словам, армейцы хотят подписать классного игрока, у которого не будет звездного статуса.

- Ищем усиление практически везде: и Европа, и Южная Америка, и Африка, - приводит "Р-Спорт" слова Бабаева. - Хочется взять нападающего, который усилит команду, - классного игрока. Это непростая задача, но мы будем стараться.

- Речь идет о форварде с именем или о ком-то не слишком известном?

- Вы знаете, что ЦСКА редко покупает звезд, тем более звезд на пенсии. Поэтому идем по проторенной дорожке.

- То есть речи о возвращении кого-то из прежних игроков - Вагнер, Муса, Думбья - не идет?

- Нет. Сейчас не идет.